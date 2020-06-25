Envanter araştırması için protokol imzalandı - Son Dakika

Envanter araştırması için protokol imzalandı

araştırma ve izleme programının geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce İl Şube Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

araştırma ve izleme programının geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce İl Şube Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.


Orman Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi adına Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Düzce İl Şube Müdürlüğü adına ise Düzce İl Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek imzaladı. Protokol, "Demirciönü Tabiatı Koruma Alanları"nın kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme programının geliştirilmesi için yapılacak faaliyet ve Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi protokolde, tüm uzmanlık gerektiren çalışmaların bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve çalışma alanında araştırma yapacak uzmanların temin edilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Düzce Üniversitesi tarafından görevlendirilen ve adları İdareye bildirilen uzmanlar, arazi çalışmalarının koordinasyonundan ve tabiatı koruma alanı kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin plan şablonuna uygun şekilde belgelenmesinden de sorumlu olacak. Düzce İl Şube Müdürlüğü ise kendi bünyesinden bir personeli bu çalışmalar çerçevesinde görevlendirecek. Görevlendirilen personel, tabiatı koruma alanı kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme faaliyetleri, konusunda oluşturulacak iletişim ağından sorumlu olarak, iletişim ağının etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacak. Uzmanlarca teslim edilen bilimsel raporun basımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda arazi çalışmalarında kullanılacak araçların temini sağlanacak. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Envanter araştırması için protokol imzalandı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 01:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Envanter araştırması için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]