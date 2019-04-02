Envar 5'inci Geleneksel Şiir Dinletisi
1 saat önce
Envar Eğitim Kurumları Ortaokulu'nun her yıl düzenlenen şiir dinletisinin 5'incisi bu yıl 'Şiirimden Dökülen Memleketim' teması gerçekleştirildi Dinletide öğrenciler tarafından şiir okundu, 'Çayda Çıra' oyunu ve halk oyunları potporisi görsel şölenleri gösterildi.
Envar Eğitim Kurumları Ortaokulu'nun her yıl düzenlenen şiir dinletisinin 5'incisi bu yıl 'Şiirimden Dökülen Memleketim' teması gerçekleştirildi Dinletide öğrenciler tarafından şiir okundu, 'Çayda Çıra' oyunu ve halk oyunları potporisi görsel şölenleri gösterildi. Erdem Bayazıt
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dinletide, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri 'Yurdumun Neresi Cennet Değil ki' şiirini seslendirdi.
Sinevizyon gösterileri ile devam eden dinletide 'Çayda Çıra' oyunu ve halk oyunları potporisi görsel şölenleri düzenlendi. 5, 6 ve 7'nci sınıflardan oluşan 80 kişilik öğrenci korosu, yöresel türküleri ve türkülerin ilginç hikayeleri seslendirdi.
Program, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan
'ın teşekkür konuşmasıyla tamamlandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:55 Kaynak: İHA
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