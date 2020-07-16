Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz - Son Dakika

ANKARA'da eski MİT mensubu Enver Altaylı, 'ETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklu yargılandığı davada savunmasını yaptı. Altaylı, suçlamaları reddederek, "Bu bir komplodur. Ben yakın tarihin tanığıyım, benden FETÖ'cü olmaz, benden casus olmaz" dedi.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Enver Altaylı'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz, Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatları hazır bulundu. Pandemi süresince görülen duruşmalara katılmayan ve savunmasını yapmayan sanık Enver Altaylı, savunmasını yapacağını belirtti. Hakkındaki, 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamaları hatırlatılan Altaylı, FETÖ'cü olmanın belli kriterleri olduğunu ve bunların hiç birisinin kendisinde bulunmadığını iddia etti. İddianamede, 1980 öncesi bir dönem Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapan Duane Ramsdell Clarridge olan ilişkisinin CIA ajanı olduğunu kanıtladığı yönündeki iddialar hatırlatan Altaylı, "ABD'de çok farklı anlayışlar vardır. Clarridge, güçlü bir ABD-Türkiye ilişkisine inanıyordu. Bu kişi sayesinde Türkiye F-16 savaş uçaklarını kazandı. Türkiye ve ABD, bu uçakları ortak üretti. Bu sayede Türkiye gece operasyon yapabilme kabiliyetine sahip bir ülke oldu" dedi.
Altay'lı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de yakın ilişkileri olduğu yönünde iddialar olduğunu belirterek, "Ben daha bu örgüt eyleme geçmeden Türkiye'nin başına büyük bela olacağını söyledim. Bununla ilgili raporları gönderdim; ancak ciddiye alınmadım. Ben o dönem bunları yaparken, birileri Abdullah Öcalan'ın yanına gidip çiçek alıyor" ifadelerini kullandı.