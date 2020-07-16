Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz - Son Dakika

Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz

ANKARA'da eski MİT mensubu Enver Altaylı, 'ETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklu yargılandığı davada savunmasını yaptı.

ANKARA'da eski MİT mensubu Enver Altaylı, 'ETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklu yargılandığı davada savunmasını yaptı. Altaylı, suçlamaları reddederek, "Bu bir komplodur. Ben yakın tarihin tanığıyım, benden FETÖ'cü olmaz, benden casus olmaz" dedi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Enver Altaylı'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz, Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatları hazır bulundu. Pandemi süresince görülen duruşmalara katılmayan ve savunmasını yapmayan sanık Enver Altaylı, savunmasını yapacağını belirtti. Hakkındaki, 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamaları hatırlatılan Altaylı, FETÖ'cü olmanın belli kriterleri olduğunu ve bunların hiç birisinin kendisinde bulunmadığını iddia etti. İddianamede, 1980 öncesi bir dönem Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapan Duane Ramsdell Clarridge olan ilişkisinin CIA ajanı olduğunu kanıtladığı yönündeki iddialar hatırlatan Altaylı, "ABD'de çok farklı anlayışlar vardır. Clarridge, güçlü bir ABD-Türkiye ilişkisine inanıyordu. Bu kişi sayesinde Türkiye F-16 savaş uçaklarını kazandı. Türkiye ve ABD, bu uçakları ortak üretti. Bu sayede Türkiye gece operasyon yapabilme kabiliyetine sahip bir ülke oldu" dedi.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Altaylı, yine Türkiye'de CIA adına görev yapan Ruzi Nazar ile olan ilişkisinin de suçlamalara dayanak yapıldığını belirterek, "Türkmenistan Türkü olan Nazar, Ruslara karşı ülkesinin çıkarları için büyük işler yapmış bir Türk kahramanıdır. Bu dönemde tabii ki ABD ile işbirliği yapmıştır. Ancak bu işbirliğini ülkesinin çıkarları için yapmıştır" dedi. Altaylı, hakkındaki iddiaların tamamının Rus İstihbaratı ile Doğu Perinçek'in iddiaları olduğunu tekrarlayarak, "Benim ilişkide olduğum kişiler arasında tek bir Türk düşmanı yok. Bu iddianameye Rus istihbaratının iddiaları nasıl girer? Doğu Perinçek'in iddiaları nasıl girer?" ifadelerini kullandı.

Kimin emri ile istihbarata girdiğini, kimin emri ile Orta Asya'da çalışmaya başladığını daha sonra gerekirse anlatacağını belirten sanık Altaylı, "'90'lardaki faaliyetleri casusluğunun kanıtı' deniyor. Ben 90'larda Turgut Özal'la, Süleyman Demirel'le çalıştım. Özal ve Demirel'in Orta Aysa Cumhuriyetlerine yaptıkları ziyaretlerde resmi heyetlerde yer aldım. Şimdi bu adamlarda mı FETÖ'cü? 76 yıllık ömrüm boyunca ülkeye hizmet ettim. Bana karşı kumpas kurulduğuna inanıyorum. Sayın Başkan Allah rızası için; ben yakın tarihin tanığıyım, benden FETÖ'cü olmaz, benden casus olmaz" dedi.

Altay'lı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de yakın ilişkileri olduğu yönünde iddialar olduğunu belirterek, "Ben daha bu örgüt eyleme geçmeden Türkiye'nin başına büyük bela olacağını söyledim. Bununla ilgili raporları gönderdim; ancak ciddiye alınmadım. Ben o dönem bunları yaparken, birileri Abdullah Öcalan'ın yanına gidip çiçek alıyor" ifadelerini kullandı.


Enver Altaylı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]