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Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti - Son Dakika

Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti

20.01.2022 10:15
Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti

CEMİL MURAT BUDAK/SERDAR AÇIL - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında, eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın 23 yıl 4 ay, sanık Mehmet Barıner'in 21 yıl 3 ay hapse mahkum edildiği, sanık Seda Chamatzoglou ise beraat ettiği dosya istinaftan geçti.

CEMİL MURAT BUDAK/SERDAR AÇIL - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında, eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın 23 yıl 4 ay, sanık Mehmet Barıner'in 21 yıl 3 ay hapse mahkum edildiği, sanık Seda Chamatzoglou ise beraat ettiği dosya istinaftan geçti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 Kasım 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve beraatın yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda sanık ve avukatlarının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırarak, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

Hüküm

Karara göre Enver Altaylı ve başka bir davada mahkum edilen damadı Metin Can Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı.

Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildi.

Kaçırma planı işlemeden sanıklar yakalandı.

Altaylı'nın konutundaki aramada, "Hizmet Hareketinin Siyasete Yaklaşımı Üzerine Düşünceler" başlıklı 14 sayfalık slayt sunumunun da aralarında bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Materyallerde, istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyeti sayılabilecek bilgiler, aralarında CIA görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerle irtibatını gösteren kayıtlar, Türkiye'de askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı faaliyet yürütülmesi gerektiğine dair raporlar, yurt dışındaki bazı kişilerle yapılan yazışmalar ile darbe girişiminin ardından örgütün izleyeceği stratejilere ilişkin tespitler yer aldı.

Kararda, yargılama sonucundan Altaylı ve Barıner'in FETÖ'nün hiyerarşisinde yer alarak örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulundukları vurgulandı.

Bu kapsamda sanık Altaylı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl, sanık Barıner de "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da beraat etti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Enver Altaylı, Ankara, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti - Son Dakika
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