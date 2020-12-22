Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi

22.12.2020 14:42
Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Altaylı'nın ekleme çıkarma yapıldığı iddiasıyla kabul etmediği dijital verilerin bilirkişiye tekrar inceletildiğini ve bunlarla ilgili hazırlanan raporun dosyaya girdiğini belirtti. Raporla ilgili görüşü sorulan Altaylı, raporun kendisine ulaşmadığını; ancak raporda dijital verilerde oynama olmadığı yönünde bir görüş bildirildiğini tahmin ettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık avukatlarına kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talepleri yönünden söz verdi. Sanık Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz, bu yöndeki taleplerini sıralayarak, tutuksuz sanık Chatmatzoglou'nun ifadelerinde çelişki bulunduğunu savunarak, sanığa, "Ali Serhat Ilıcak sizden ne talep etti?" sorusunu yöneltti. Sanık Chamatzoglou, Ilacak'ın kendisinden, "Benim çok yakın tanıdığım bir yazar arkadaşım ve damadının yurt dışına çıkması gerekiyor" dediğini belirterek, "Kendisinin yurt dışına çok rahat girip çıktığını bildiğim için, 'saçmalama abi' dedim" diye cevap verdi. Ilıcak'ın isim verip vermediğinin sorulması üzerine sanık Chamatzoglou, "Evet Enver Altaylı ve damadı dedi" ifadelerini kullandı. Chamatzoglou, konuşmada diğer sanık Mehmet Barıner'in isminin ise hiç geçmediğini söyledi.Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri yönünden söz verilen sanık Altaylı, davanın 'yasaklı delil' kullanılarak açıldığını iddia ederek, mahkeme heyetine yönelik, "Bu delillerle yargılama yaparak suç işliyorsunuz. Bunu yapmayın. Yoksa Ergenekon-Bolyoz yargılamaları yapan, kapatılan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin başına gelenler sizin de başınıza gelir. Kronik rahatsızlıklarım var, bu şartlarda cezaevinde tutulamam. Yaşım da göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Altaylı'nın taleplerinin ardından duruşmaya ara verdi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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