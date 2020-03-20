Enver Aysever emniyette ifade verdi - Son Dakika

Enver Aysever emniyette ifade verdi
6 saat önce
GAZETECİ Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili emniyette ifade verdi.
GAZETECİ Enver Aysever
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili emniyette ifade verdi. Aysever'in ifadesinde dini duyguları istismar etmediğini, dini duyguları istismar edenleri kastettiğini söylediği öğrenildi.
Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Aysever, paylaşımı bizzat yaptığını, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğunu, halkın dini değerlerini kesinlikle hedef almadığını, dini istismar eden kişileri kastettiğini, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik paylaşım yaptığını beyan ettiği öğrenildi. Aysever, ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla Güvenlik Şube'den ayrıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:32 Kaynak: DHA
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