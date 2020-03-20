Enver Aysever, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enver Aysever, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi - Son Dakika

Enver Aysever, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi

6 saat önce

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever, emniyette ifade verdi.

Enver Aysever, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi, System.String[]

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever, emniyette ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmasının ardından avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden Aysever'in İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındı.

Gazeteci Aysever, işleminin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Aysever'in, "paylaşımı bizzat kendisinin yaptığı, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğu, kesinlikle halkın dini değerlerini hedef almadığı, dini istismar eden kişileri kast ettiği ve paylaşımının bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik olduğunu" beyan ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya hesabından (Twitter), "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Aysever, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı         
15:08
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 04:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Aysever, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]