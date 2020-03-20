Enver Aysever hakkında soruşturma - Son Dakika

Enver Aysever hakkında soruşturma
6 saat önce
GAZETECİ Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
GAZETECİ Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Aysever, Twitter hesabından 19 Mart'ta karikatür paylaştı. Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Enver Aysever hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
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