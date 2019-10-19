Son Dakika Haberleri: Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı
Son Dakika Güncel Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı

Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı

13 dakika önce

Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Yazar Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı.

Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı, System.String[]

Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Yazar Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı. Aysever, çok yönlü okuma alışkanlığı kazanmak ve hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyen edebiyat tutkunlarını Mudanya'da buluşturdu.


Mudanya Belediyesi hayat boyu eğitimin önünü açmak için projelendirdiği 'Mudanya Akademi'nin ilk etkinliğini hayata geçirdi. Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Yazar, Gazeteci ve Tiyatrocu Enver Aysever'in 'yazı akademisi' edebiyat tutkunlarını Mudanya'da buluşturdu. Çok yönlü okuma alışkanlığı kazanmak ve hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyenler, oluşturulan atölye gruplarındaki yerini aldı. 4 hafta sürecek çalışmanın ilk dönemi başladı. Aysever atölye çalışmasına katılan edebiyat tutkunlarına gözlem, bakış açısı, anlatım biçimleri, kurguyu oluşturan unsurlar ve kurgu çeşitleri hakkında bilgiler vererek yazı denemelerini değerlendirecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölyeye kayıtlar ise devam ediyor. Atölyede yer almak isteyenlerin isim, soyisim, yaş ve iletişim bilgileri ile birlikte neden katılmak istediklerini belirten bir metni, mudanyabasin2@mudanya.bel.tr adresine göndererek ön kayıt yaptırması gerekiyor. - BURSA

Enver Aysever, Yunus Nadi, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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