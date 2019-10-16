Enver Cenk Şahin'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.



Ziyarette, Başkan Nihat Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin de Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



