Enver Cenk Şahin'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret
2 saat önce
TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.
TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.
Ziyarette, Başkan Nihat Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin de Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37
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