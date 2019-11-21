Son Dakika Haberleri: Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla "Türk'üm" dedim
Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla 'Türk'üm' dedim - Son Dakika Spor

Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla "Türk'üm" dedim

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için Almanya'nın St. Pauli takımı tarafından bir süre önce kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Alman kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla

Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için Almanya'nın St. Pauli takımı tarafından bir süre önce kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Alman kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Almanya'nın St. Pauli takımı ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Enver Cenk Şahin kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Türklüğünden hiçbir zaman gocunmadığını ifade eden Cenk Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu noktaya ülkemin toprakları, takımları ve bana güvenen hocaları ile geldim. Türkiye'den ayrıldığım ilk günden bugüne kadar bir an olsun Türklüğümden gocunmadım her zaman gururla Türküm dedim. Çok şükür bu gururu bu kez bana inanan, arkamda duran tüm ülkem sayesinde tekrar yaşadım. Kulüple olan sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. Desteğini hissettiren herkese teşekkür ederim"

Enver Cenk Şahin'in St. Pauli ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyordu.


Barış Pınarı Harekatı, Enver Cenk Şahin, Cenk Şahin, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)
  • Mustafa Keskin: Gavur her zaman gavurdur. Kimi zaman siner saklanır ama ilk fırsatta gavurluğunu hissettirir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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