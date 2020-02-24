Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Enver Cenk Şahin, kümede kalmak adına sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.



Denizlispor maçı sonrasında Konyaspor maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını ancak 1 puan aldıklarını söyleyen Enver Cenk Şahin, "Konyaspor maçını kazanmayı çok istedik. Maça iyi hazırlandık. Aslında maça da iyi başladık. Top kontrolü bizdeydi. Bu esnada şanssız gol yedik. Konuk takım özgüven ile daha iyi oynadı. Ardından ikinci golü yedik. Şanssız bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı beraberliği geç bulduk. 3 puanı çok istedik ama 1 puan aldık" dedi.



Enver Cenk Şahin, "Bizim için hiç bir şey bitmedi. Göztepe maçına hazırlanıp o maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" cümleleri kurdu. - KAYSERİ