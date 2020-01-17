Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı - Son Dakika Spor

Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı.

Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı.


Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı. 6 aylığına anlaşılan oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı. Kupa maçında lisansı çıkartılmadığı için forma giyemeyen Enver Cenk Şahin, Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınacak.


Enver Cenk Şahin kimdir?


22 Eylül 1994 yılında doğdu. Zonguldak doğumlu. Orta saha ve Kanat mevkilerinde oynuyor. Futbola Medipol Başakşehir alt yapısında başladı. Medipol Başakşehir yaş gruplarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. A takımdaki futbolu ile 2016-2017 sezonunda Almanya'nın St. Pauli takımına transfer oldu. 3 yıl oynadıktan sonra Ingolstadt takımına transfer oldu. Sezon başında yeniden St. Pauli takımına dönen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Enver Cenk, bu sezon sadece 1 maçta (23 dakika) görev yapmıştı. Enver Cenk Şahin, 182 maçta 23 kez gol atarken 42 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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