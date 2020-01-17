Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı - Son Dakika Spor

Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı

10 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı.

Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı. 6 aylığına anlaşılan oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı. Kupa maçında lisansı çıkartılmadığı için forma giyemeyen Enver Cenk Şahin, Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınacak.


Enver Cenk Şahin kimdir?


22 Eylül 1994 yılında doğdu. Zonguldak doğumlu. Orta saha ve Kanat mevkilerinde oynuyor. Futbola Medipol Başakşehir alt yapısında başladı. Medipol Başakşehir yaş gruplarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. A takımdaki futbolu ile 2016-2017 sezonunda Almanya'nın St. Pauli takımına transfer oldu. 3 yıl oynadıktan sonra Ingolstadt takımına transfer oldu. Sezon başında yeniden St. Pauli takımına dönen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Enver Cenk, bu sezon sadece 1 maçta (23 dakika) görev yapmıştı. Enver Cenk Şahin, 182 maçta 23 kez gol atarken 42 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Enver Cenk Şahin, Kayserispor, Enver Cenk, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi
Ali Koç, Comolli'nin yerine Emre'yi istiyor Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı İşte Damien Comolli'nin istifasını hazırlayan süreç

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 11:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Cenk Şahin'in lisansı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]