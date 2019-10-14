Son Dakika Haberleri: Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı
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Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

21 dakika önce

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.


St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye'deki harekatına ilişkin Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtilerek, kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtildi.


Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi.


Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için St. Pauli kulübünün Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.


Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından cuma günü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Barış Pınarı Harekatına desteğini bildirmişti.

Enver Cenk Şahin, Cenk Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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