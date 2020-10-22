Enver Cenk Şahin: "Kazanmak için sahaya çıkacağız" - Son Dakika

Enver Cenk Şahin: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

22.10.2020 09:04
Enver Cenk Şahin:

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncularından Enver Cenk Şahin, "Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncularından Enver Cenk Şahin, "Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekibin yeni futbolcusu Enver Cenk Şahin, lige kötü bir giriş yaptıklarını ama Konyaspor maçıyla yükselişe geçeceklerini ve maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

"Küçük detaylardan kaybettiğimiz puanlar oldu"

Konyaspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Enver Cenk Şahin, "İlk 5 hafta zor maçlar oynadık. Galatasaray deplasmanı ile başlamak dezavantajdı. Daha sonraki haftalarda mağlup olmadık, galip gelme şansımız vardı. Küçük detaylardan kaybettiğimiz puanlar oldu. Oyun anlamında, mücadele anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olabileceğimize inanıyorum" dedi.

" Antalyaspor'dan 1 puanla döndüğümüz için mutluyuz"

Geçtiğimiz hafta 1-1'lik skorla biten Antalyaspor karşılaşmasında 9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan aldıkları için mutlu oldukları belirten Enver Cenk Şahin, "9 kişi kaldıktan sonra oyun bizim için zorlaştı. Takım olarak iyi mücadele ettik. Ortaya çok iyi karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 9 kişi olmamıza rağmen galibiyeti kaçırdık. 9 kişi kalmasak rakibe nazaran daha etkili olabilirdik ama 9 kişi kalmanın dezavantajıyla takımda yorgunluk belirtisi oldu. Çok iyi mücadele edip 1 puanı aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Oynadıkça daha iyi olacağım"

Süre buldukça daha iyi bir performans sergileyeceğini ifade eden Enver Cenk Şahin, "Benim için süre buldukça, maç temposunu yakaladıkça daha iyiye gidiyor. Geçen sene malum hiç iç açıcı sezon olmadı benim açımdan. Almanya'dan dönüşüm olsun, sonraki Kayseri macerası olsun. Süre buldukça daha iyi olacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Şeytanın bacağını kıracağız"

Konyaspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini dile getiren Enver Cenk Şahin, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıyoruz. Şeytanın bacağını inşallah bu hafta kıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Enver Cenk Şahin: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Enver Cenk Şahin: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Enver Cenk Şahin: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Enver Cenk Şahin: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Spor Toto Süper Lig, Enver Cenk Şahin, Gaziantep, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız' - Son Dakika Spor

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