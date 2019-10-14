Enver Cenk Şahin: 'Sil dediler silmedim"
2 saat önce
Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak.
Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:02
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