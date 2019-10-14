Son Dakika Haberleri: Enver Cenk Şahin: 'Sil dediler silmedim"
Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin: 'Sil dediler silmedim'

Enver Cenk Şahin: 'Sil dediler silmedim"

2 saat önce

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak.

Enver Cenk Şahin: 'Sil dediler silmedim

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" sözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.

Thomas Müller'in Bayern Münih formasıyla attığı en güzel 10 golü izliyoruz...

Cenk Şahin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:02 
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