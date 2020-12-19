Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor - Son Dakika

Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor

19.12.2020 12:06
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak'ta gerçekleştirilen alt ve üst yapı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin şebeke suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işlemlerini tamamlamasının ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri bölgede yağmur suyu hattı döşemeye başladı. Su ve kanalizasyon hattı yenileme işlemlerinin ardından Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak'ın telefon, internet ve elektrik alt yapıları da yenilenecek. Alt yapı çalışmalarının ardından bölgede bulunan 1050 metrekare yola sıcak asfalt dökülecek.

Sorunlu bölge kalmayacak

Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak'taki alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Başkan Ömer Günel "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kentimizde bugüne kadar el atılmamış sorunları çözmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu kapsamda Kuşadası'nın birçok farklı noktasında mesai harcıyorlar. Türkmen Mahallesi'nde bulunan Enver Reis Caddesi de alt ve üst yapısı sorunlu bölgelerden biriydi. Geçtiğimiz haftalarda bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bölgede gerçekleştirdikleri hafriyat ve tesviye işlemlerinin ardından ASKİ ekipleri bölgenin şebeke suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediler. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Enver Reis Caddesi ve Saçıkara sokağa yağmur suyu hattı döşüyorlar. Son olarak bölgede sıcak asfalt çalışması yürüteceğiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu iş birliği sayesinde kentimizde alt ve üst yapısı sorunlu bölge kalmayacak" diye konuştu. - AYDIN

Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor
Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor

Türkmen Mahallesi, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısı yenileniyor - Son Dakika


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