Son Dakika Haberleri: Enver Yıldırım'dan bronz madalya
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Enver Yıldırım'dan bronz madalya

1 saat önce

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda kılıç branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Enver Yıldırım'dan bronz madalya, System.String[]

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda kılıç branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bugün başlayan organizasyonda kılıç branşında mücadele eden Enver Yıldırım, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Başarılı pul müsabakalarının ardından tablo 32'yi maç yapmadan geçen milli sporcu, tablo 16'da Kuveytli Yousef Alshamlan'ı 15-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Türk sporcu Umut Kaya ile karşılaşan Enver, 15-8'lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Enver, yarı finalde Gürcü Sandro Bazadze'ye 15-12 mağlup olarak bronz madalya aldı.

Organizasyonda bugün yarışan diğer milli sporculardan Umut Kaya 8, Çağlayan Nehir Fırat 9, Özkan Zorlu Yıldırım 12, Muhammed Anasız 13, Mehmet Onay ise 16. oldu.

Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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