Son Dakika Haberleri: Enver Yıldırım'dan bronz madalya
Son Dakika Spor Haber

Enver Yıldırım'dan bronz madalya

1 saat önce

Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı.

Enver Yıldırım'dan bronz madalya, System.String[]

Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı.


Bulgaristan Plovdiv kentinde bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda Türkiye'yi kılıç branşında temsil eden milli eskrimci Enver Yıldırım, turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-32'yi maç yapmadan geçen Yıldırım, tablo-16'da karşılaştığı Kuveytli rakibi Yousef Alshamlan'ı 15-8 yenerek çeyrek-finale yükseldi. Çeyrek finalde Türk sporcu Umut Kaya ile karşılaşan Yıldırım, 15-8'lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Yıldırım, yarı finalde mücadele ettiği Gürcü rakibi Sandro Bazadze'ye 15-12 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.


Aynı organizasyonda mücadele eden sporcular Umut Kaya 8, Çağlayan Nehir Fırat 9, Özkan Zorlu Yıldırım 12, Muhammed Anasız 13 ve Mehmet Onay ise turnuvayı 16'ncı sırada tamamladı.


Organizasyon kapsamında yarın milli eskrimciler Delfin Su Aydoğan, Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Tuğçe Rana Kaya, Fatma Zehra Köse, Zeynep Kurt, Iryna Shchukla, Bağdagül Tuncan, Deniz Selin Ünlüdağ ve Yasemin Yeltekin piste çıkacak. - İSTANBUL

Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enver Yıldırım'dan bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]