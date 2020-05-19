Enver Yücel'den genç girişimcilere destek - Son Dakika

Türkiye'de 'yılın girişimcisi' seçilen BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zeka destekli video oyun koçluk programı olan SenpAI platformuna yatırım desteği verecek. Yatırımla oyunların, oyuncuların geliştirilmesi ve yapay zeka ile özel koçluk eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor.

BAU Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin içerisinde Olcay Yılmazçoban, Berk Özer ve Orhan Çeliker tarafından kurulan SenpAI platformu, BAU Global Başkanı Enver Yücel'den yatırım desteği aldı. Platformun amacı, rekabetçi oyunlarda elektronik spor deneyimini artırmak ve oyuncuların kendilerini geliştirmesini sağlamak. Oyuncular oynadıkları her oyunun ardından eksik oldukları konuları; yaptıkları yanlışları ve gelişebildikleri alanları yazılı ve videolu olarak platformda bulabiliyor.

"GENÇLERİMİZE GİRİŞİMCİLİK RUHU VERMELİYİZ"

Yıllar önce katıldığı bir konferansta başarı hikayesini anlatan ve girişimcilik ruhunu gençlere vermenin önemine vurgu yapan Yücel, "Üniversitemizin çatısı altında her öğrencimizin girişimcilik ile ilgili beni tanımalarını istiyorum. Bu üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar birey olarak yaptıklarımızı, o ruhu öğrencilerimize nasıl verebilirim? hep düşünmüşümdür. Girişimcilikle gelecek arasındaki ilişkiyi iyi anlayıp iyi tespit etmek lazım. Eğer biz ülke olarak gençlerimize bu ruhu ve bu heyecanı verebilirsek geri kalmamız mümkün değildir. Ben işimde halen girişimciliği temsil ediyorum. Girişimcilik hemen hareket etmek, hemen başlamaktır" dedi.

ABD ESPOR DERNEĞİ İLE İŞ BİRLİĞİ

SenpAI platformu, Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin bir parçası olarak, Türkiye'yi Amerika'da temsil edecek. Ayırca, Amerika Birleşik Devletleri Espor Derneği (United States Esports Association) ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma çerçevesinde, çoğu kendini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinden oluşan dernek üyelerine SenpAI.GG'de çeşitli indirimler sağlıyor olacak. Türk mühendisler ve girişimciler olarak şirketin hedefi, BAU Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin desteğiyle platformu daha da büyütüp, globalde başarılı bir yapay zeka şirketi olmak.