Üye Girişi
Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli - Son Dakika

Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli

31.07.2021 14:35
Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli, System.String[]

2,5 milyona yakın üniversite adayının beklediği YKS sonuçları açıklandı.

2,5 milyona yakın üniversite adayının beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hem adaylar hem de üniversiteler büyük şaşkınlık yaşarken, geçen yıla oranla tercih yapabilecek öğrenci sayısında ise büyük bir azalma görüldü. Mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyleyen BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, pandemi koşullarının hala devam ettiğini ve geçen yıl olduğu gibi baraj puanlarının düşürülerek öğrencilere tercih hakkı verilmesi gerektiği söyledi.

ÖSYM'nin paylaştığı bilgiye göre; bu yıl TYT'ye yaklaşık 2,6 milyon; AYT'ye 1,8 milyon; YDT'ye de 130 bin aday katıldı. Üniversitelerde ise 1 milyon 38 bin boş kontenjan bulunuyor. Ancak barajı aşıp tercih yapabilecek puana sahip aday sayısı geçen yıla oranla oldukça düşük. Diğer yandan Türkiye koronavirüs salgını ile hala ciddi bir mücadele veriyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle 170'e düşürülen baraj puanı ise bu yıl tekrar 180'e yükseltildi.

GEÇEN YIL ALINAN ÖNLEMLERE DEVAM ETMELİYİZ

Son 3 yılda YÖK'ün aldığı önlemler ile ciddi şekilde üniversite kontenjanlarının maksimum oranda kullandığının altını çizen Yücel şunları söyledi:

"Bununla boşluklar azaltılmış daha fazla önlem alınmaya çalışılmıştı. Hatta geçen sene pandemiden dolayı da öğrencilerin mağduriyeti giderilmek amacıyla baraj 170'e düşürülmüş, sınav 30 dakika uzatılmış, matematik konuları ise kolaylaştırılmıştı. Geçen sene pandemi dolayısıyla öğrencilere bu kolaylaştırma yapılarak pandemide yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi sağlanmaya çalışılmıştı. Bu sene baraj tekrar 180'e yükseltildi, sınavdaki ek süre kaldırıldı, müfredat tamamlandı ve çocuklar hiç okula gitmedikleri halde aslında tarihin en zor sınavı ile karşı karşıya kaldılar. Bunun sonucunda, bugün maalesef 1 milyona yakın öğrenci tercih yapamaz durumda. Oysa bu öğrenciler geçen yıl bu sınava girmiş olsalardı, geçen seneki koşullarda 600-700 bin öğrenci tercih yapacak durumda olacaktı."

BARAJ PUANI YENİDEN 170'E DÜŞÜRÜLMELİ

Yücel, YKS'nin başarı değil sıralama sınavı olduğunu ve bu sınavda başarının ölçülmediğini belirtti.

Üniversitelerin tam kapasiteyle eğitim verebilmesi ve açıkta kalan öğrencilerin mağduriyetlerinin azaltılabilmesi gerektiğini savunan Enver Yücel, "Gençlere bu şansı vermek adına barajın tekrar 170'e alınması, pandemiden doğan bu dezavantajın az da olsa giderilmesi, gençlere üniversite tercih hakkı verilmesi ve yeniden bunun hesaplanıp gençlerin mağduriyetinin azaltılması gerekiyor. Aksi halde gençlerimiz hayatından 1 yıl daha kaybedebilir. Başka bir iş bulup çalışmak zorunda kalabilir ya da onları eğitime küstürerek hayatta atıl duruma geçmelerine sebep olabiliriz. Diğer yandan boş kalan kontenjanlar ile ülkemizdeki eğitim kaynaklarında büyük israf yaşayabiliriz" dedi.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİ ÖRNEK ALMALIYIZ

Dünyadaki birçok üniversitede pandemi koşulları göz önünde bulundurularak hareket edildiğini ifade eden Yücel, "İkinci yılına yaklaşan pandemi sürecinde dünyadaki üniversitelere baktığımızda, hala pandemi koşullarını göz önünde tutarak öğrenci kabul ettiklerini görüyoruz. Ülkeler, gençlerin okula gidememesine göre şartlarını oluşturuyorlar. Oysaki biz Türkiye'de üniversite olarak hiç bir esneklik yaratamıyoruz. Pandemiden dolayı mağdur olan bir öğrenciye bir avantaj sağlayamıyoruz. Sınav hazırlık sürecinden doğan aksaklıklıları giderecek hiçbir yardım da bulunamıyoruz" ifadelerini kullandı.


Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Enver Yücel, Üniversite, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız 14:17 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi 13:45 Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu         
14:39
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 15:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Yücel: Üniversiteye girişte baraj düşürülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement