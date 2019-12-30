Enzo Crivelli Başakşehir'de kendini aştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Enzo Crivelli Başakşehir'de kendini aştı - Son Dakika Spor

Enzo Crivelli Başakşehir'de kendini aştı

6 saat önce

Fransa Lig 1'de küme düşen Caen'den transfer edilen Fransız futbolcu; maç başına gol (0,53), şut (1,79), dripling (2,29), atak aksiyonu (4,71), top kazanma (2), defansif aksiyon (4,36), şut pası (0,79), kilit pas (0,5), orta (0,29) gibi çok sayıda değerde kendini geliştirdi.

Enzo Crivelli Başakşehir'de kendini aştı, System.String[]

Fransa Lig 1'de küme düşen Caen'den transfer edilen Fransız futbolcu; maç başına gol (0,53), şut (1,79), dripling (2,29), atak aksiyonu (4,71), top kazanma (2), defansif aksiyon (4,36), şut pası (0,79), kilit pas (0,5), orta (0,29) gibi çok sayıda değerde kendini geliştirdi. Özellikle hava toplarında öne çıkan Crivelli, maç başına 4,1'lik hava topu kazanma ortalamasıyla da ligde 6 numaralı isim oldu.


GEÇTİĞİMİZ SEZONU ARATMIYOR


Geçen sezon ilk yarıda 35 puan toplayan Başakşehir, bu sezon ise aynı dönemi 33 puanla kapattı. 27 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.


Başakşehir, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:31 
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