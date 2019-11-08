Son Dakika Haberleri: Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi
Son Dakika Spor Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi

8 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'de iki gol atan Fransız futbolcu Enzo Crivelli, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'de iki gol atan Fransız futbolcu Enzo Crivelli, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.


UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında Başakşehir'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli de gösterildi. J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 mağlup eden turuncu-lacivertlilerde Crivelli, iki gol atarak galibiyetin mimarlarından olmuştu.


UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Crivelli dışında listede Sevilla'dan Munir El Haddadi, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Espanyol'dan Esteban Granero yer aldı. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Enzo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
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