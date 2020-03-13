Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı - Son Dakika Spor

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

6 saat önce

Kopenhag maçının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Başakşehirli futbolcu Enzo Crivelli, stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı.

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı, System.String[]

Kopenhag maçının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Başakşehirli futbolcu Enzo Crivelli, stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, başarılı futbolcuda yırtık meydana geldiğini söyledi.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'in Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Müsabakanın 73. dakikasında sakatlanarak yerini Robinho'ya bırakan Fransız futbolcu Enzo Crivelli, stadı tekerlekli sandalye ile terk etti. Konuyla ilgili Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Crivelli'nin sağ üst arka adelesinde büyük bir yırtık olduğunu söyledi. Buruk, yarın çekilecek MR'dan sonra oyuncusunun durumunun netleşeceğini belirtti.


25 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL

Okan Buruk, Kopenhag, Enzo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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