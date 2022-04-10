EOSB Başkanı Nadir Küpeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Hasan Polatkan Havalimanı'nı ile ilgili yaşanan sorunu çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir Eskişehir kamuoyunun gündeminde bulunan ve büyük tepkilere neden olan Kütahya Zafer Havalimanı'nı hareketlendirmek, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı da işlevsiz hale getirme iddialarından kaynaklı sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya müdahale ederek, uçuşların eskiden olduğu gibi yapılması yönünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talimat vermesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran Başkan Küpeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız, Eskişehir havalimanından yurt dışına yapılan uçuşlarla ilgili yaşanan sorunlara tam zamanında müdahale ederek verdiği talimatla, konuyu bizlerin arzu ettiği şekilde çözüme kavuşturmuş oldu. Ayrıca bu talimat kapsamında havaalanımızın bazı eksikleri de giderilecek, uçuş ve yolcu kabul standartları da arttırılacak olması çok yerinde bir karar oldu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen tüm milletvekillerimize, bu konuda iş birliği içinde çaba gösteren tüm kurum yetkililerimize ve kamuoyumuza teşekkür ediyorum."

"Uçak biletleri günler öncesinde tükenmeye başladı"

Hasan Polatkan Havalimanının her açıdan, Eskişehir ekonomisine ve sanayisine yüksek katma değer sağlayan bir merkez haline geleceğini belirten Küpeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı bizim için gerçekten çok önemli, özellikle yurtdışında yaşayan ve Eskişehir'de ikamet eden vatandaşlarımız bu havaalanını ve uçuşları çok kullanıyorlar. Uçaklar sürekli dolu gidip geliyor. Uçak biletleri günler öncesinde tükenmeye başladı. Yine iş adamlarımız bu uçuşlar sayesinde başka şehirlere gidip oradan yurt dışına uçmak yerine, özellikle Avrupa içinde işi olanlar buradan çok kısa bir sürede zaman kaybetmeden, merkezi yerlere uçup oradan gitmek istedikleri yerlere hızla ulaşabiliyorlar. Uçuştan döndüğünüzde ise işlemlerinizi tamamlayıp, 20-25 dakika sonra evinize ulaşabiliyor olmak çok büyük bir avantaj. Cumhurbaşkanımızın cuma günü Ulaştırma Bakanımıza verdiği talimatla, son haftalarda havalimanımızla ilgili yapılan spekülasyonlar inşallah geride kalmış oldu ve uçuşlar eskisi gibi yapılmaya devam edecek."

-"200 bin yolcu sayısına hızla ulaşacağını düşünüyorum"

Küpeli, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili sorunu sahiplenen, sorunun çözümünde emeği geçen, konuyu Cumhurbaşkanına aktaranlara teşekkür ederek açıklamasını şu değelendirmelerle noktaladı:

"Zaten yoğun olan müşteri potansiyeline bağlı olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından yapılan uçuşların sayısının önümüzdeki dönemde hızla artacağına inanıyorum. Halen yıllık 100 bin olan yolcu sayısının, ek yatırımların devreye girmesi, artacak uçuş sayısıyla birlikte ben birkaç yıl içinde ilk hedef olan 200 bin yolcu sayısına hızla ulaşacağını düşünüyorum. Ayrıca Eskişehir havaalanının kargo uçuşları bakımından, ülkemizin ve bölgemizin çok önemli bir merkezlerinden olması konusunda da bazı çalışmalarımız devam ediyor. Zamanı geldiğinde bu konuları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu şekilde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı her açıdan, Eskişehir ekonomisine ve sanayisine yüksek katma değer sağlayan bir merkez haline gelecek."