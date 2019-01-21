Eosb, Birleşik Krallık'tan Koordinatör Woodcock'u Ağırladı

AB Endüstriyel Simbiyoz Projesi koordinatörlerinden James Woodcock, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

AB Endüstriyel Simbiyoz Projesi koordinatörlerinden James Woodcock, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.



Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva'nın da katıldığı toplantıda, AB Endüstriyel Simbiyoz Projesi çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) iyi uygulama örnekleri oluşturduğu, çevre altyapısıyla uzmanlık ve OSB'de faaliyet gösteren tesisler arasında oluşan sinerjiler için koordinasyon desteği verdiği AB Endüstriyel Simbiyoz Projesi çalışmaları için gelen Birleşik Krallık International Synergies (ISL) firması proje koordinatörlerinden James Woodcock, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ve EOSB Müdürü Erhan Tatar'ı da ziyaret etti.



EOSB'de faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunan endüstriyel simbiyoz (kaynakların paylaşımı) alanındaki iyi uygulama örnekleri ve potansiyel sinerjileri James Woodcock ile değerlendirildi.



Bunun yanı sıra EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ile Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Projesi'nin Türkiye'de nasıl uygulanabileceği, OSBÜK ve Organize Sanayi Bölgeleri ile bu kapsamda nasıl bir iş birliği kurulabileceği görüşüldü. EOSB'nin bu konuda halihazırda mevcut ve planlanan çalışmalarıyla sağlayabileceği katkılar masaya yatırıldı.



Yavuz Ayva, AB Endüstriyel Simbiyoz Projesi'nin önemine vurgu yaparak, "Ülkemizin geleceği için çok önemli bir proje. Eskişehir OSB olarak projenin her zaman takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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