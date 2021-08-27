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EOSB'nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında - Son Dakika

EOSB'nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında

27.08.2021 14:23
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Şehir dışından misafirlerini ağırlayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgede 777 sanayi tesisinin bulunduğunu ve sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Şehir dışından misafirlerini ağırlayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgede 777 sanayi tesisinin bulunduğunu ve sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

İş dünyasından misafirlerini ağırlayan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, pandemi döneminde krizi fırsata çevirerek Eskişehir ve OSB'ne birçok yeni yatırımcı kazandırdıklarını ifade etti.

"OSB rezerv alanlarımızı yeni yatırımcılarımız için hazırlıyoruz"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli OSB'nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar konusunda bilgi verdi. Başkan Küpeli, bölgede 777 sanayi tesisinin bulunduğunu ve sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, "Eskişehir OSB, ülkemizin en büyük 2. organize sanayi bölgesi. 2030 yılı hedeflerimize koşar adım hızla gidiyoruz. Pandemiyi kriz dönemini fırsata çevirdik ve şehrimize ve OSB'ye çok sayıda yeni yatırımcı kazandırdık. Bölgemizde 777 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 566 tanesi fiilen üretimde, kalan 21 tanesi inşaat halinde, diğer 190 tanesi ise proje aşamasındadır. 2 yıl içinde Eskişehir OSB'de üretime geçecek sanayi tesisi sayısı 211. Bu çok büyük bir rakam ve yaklaşık 10 bin kişiye yeni iş kapısı demek. Ayrıca en son 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçirdik ve 566 bin metrekarelik alanda 142 firmaya yer tahsislerini gerçekleştirdik. Kısa sürede burada fabrikaların ve tesislerin yükselmeye başlayacak. Yepyeni bir OSB'yi daha Eskişehir sanayisine kazandırdık. İmişehir'deki OSB 1. Gelişme Bölgesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı yatırımcılarla doldu. Muhtemelen bu yılsonunda ya da gelecek yıl ortasına kadar 1. Gelişme Bölgesinin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş olacak. OSB rezerv alanlarımızı yeni yatırımcılarımız için hazırlıyoruz. Bu konuda yoğun bir gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ve son zamanlarda Eskişehir'e olan yatırımcıların ilgisi de birçok ilimizin de dikkatini çekmiş durumda. Bunlar bizi memnun ediyor. Çalışma şevkimizi daha da arttırıyor" diye konuştu.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak iş birliğini önemsediklerini belirterek, sanayicilere katkı sunma noktasında önemli iş çevreleriyle iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirerek, Denizli ve Eskişehir arasındaki sanayi ve ticaret alanında ortak iş birliğinin daha da geliştirilmesinin her iki şehre de önemli kazançlar sağlayacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

EOSB'nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırımcı, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EOSB'nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında - Son Dakika Ekonomi


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