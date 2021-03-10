EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler arasında gerçekleşen görüşmede, iş birliği ve sanayicileri ilgilendiren projelerde ortaklaşa hareket edilmesi konuları üzerinde duruldu.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ETO Başkanı Metin Güler'i ağırladı. Gerçekleşen görüşmede pandeminin Eskişehir sanayisine ve ticaretine olan etkilerinin yanı sıra, yeni kontrollü normalleşme sürecinin ekonomiye ve iş dünyasına olan yansımaları ele alındı.

"Şehrin sanayisine küresel ölçekte katkı sağlayacak"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'de ilk kez düzenlenecek olan Eskişehir Endüstri Fuarı'nın, şehrin sanayisini küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Başkan Küpeli, bu fuarın Eskişehir'de yapılacak olmasından dolayı Başkan Güler'e teşekkürlerini iletti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini aktararak, söz konusu fuara gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Güler: "Ortaklaşa hareket edilmeli"

ETO Başkanı Metin Güler şehrin ekonomisi ve geleceği için iş birliği konusuna vurgu yaptı. Başkan Güler haziran ayında gerçekleşmesi planlanan "Eskişehir Endüstri Fuarı"na değinerek, fuarcılıkta başarının temelinin şehrin birliğinden geçtiğinin altını çizdi. Başkan Güler, sanayicileri ilgilendiren projelerde ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR