Eozinofil hastalığı; şikayetler reflü ile karıştırılabiliyor - Son Dakika

Hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilen eozinofili hastalığının özellikle erkeklerde daha sık görülebildiğini belirten Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, yemek borusu iltihabı olarak bilinen hastalığın en belirgin özelliğinin kişinin yutma güçlüğü çekmesi olduğunu belirtti.

Eozinofilik özofajit hastalığının, büyük çocuklarda ve erişkinlerde reflü hastalığı gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Emsey Hospital Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, reflülü hastaların bir bölümünde eozinofilik özofajit görülebileceğinin altını çizdi.

GELİŞME GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Eozinofilinin, hastada yutma güçlüğü ve gıda takılması gibi çok önemli yakınmalara sebebiyet verdiğini söyleyen Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, kişinin yemek borusu kanserine yakalandığında da aynı yakınmaları yaşayabileceğini belirtti. Eozinofilik özofajiti olan küçük çocuklarda bulantı, öğürtü, kusma, erken doyma, gıdayı almama, karın ağrısı, yutma güçlüğü ve gelişme geriliği olduğunu söyleyen Dr. Tülin Kendir Koçak, gençlerde ve daha belirgin olmak üzere erişkinlerde yutma güçlüğü ve gıdaların takılması yakınmalarının yanında, karnın üst bölgesinde ve göğüste ağrı ve yanma oluştuğunu ifade etti.

YAKINMALAR OLDUĞUNDA MUTLAKA DOKTORA GİDİLMELİ

Eozinofilik özofajit kaynaklı gelişebilen reflü tanısı konmuş çocuklar ve erişkinlerin sürekli ilaç kullanmak zorunda olabileceklerini belirten Dr. Tülin Kendir Koçak, eozinofilik özofajit tanısı aldıktan sonra, önerilen mast hücre stabilizörleri gibi daha farklı ilaçlarla ve uygulanan gıda testlerine dayanan kısıtlamalarla hastalığın düzelmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Koçak, eozinofilik özofajitli küçük çocuklarda gıdalara karşı artmış IgE ve yama testi pozitiflikleri, 4 yaşından sonraki yaşlarda ve erişkinlerde ise hava alerjenlerine karşı artmış IgE pozitiflikleri saptandığını belirtti. 'Bir kez oldu geçti' mantığıyla hareket etmenin yanlış olduğunu ifade eden Koçak, hastalığa dair belirtiler saptandığında kesinlikle doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

BESLENME ŞEKLİ DEĞİŞMELİ

Eozinofilik özofajit kişilerin yiyecek veya polene karşı yemek borusunda reaksiyon gelişmesi nedeniyle alerjiye sebep olan yiyeceklerden uzak durması, sağlıklı bir kiloya sahip olması gerektiğini belirten Dr. Tülin Kendir Koçak, yemek borusunda darlık geliştiyse eozinofilik özofajit dilatasyon tedavisinin uygulanması gerektiğini söyledi. Hastalığın tanı ve tedavileri hakkında bilgi veren Dr. Koçak şunları söyledi;

"Tanının endoskopi ve biyopsi yapılır ve kan tahlili, antiasid ilaçlar, yiyecek alerji testi ile desteklenir. Bu süreçte mide veya yemek borusunda yanmayı tetikleyen yiyecek ve içeceklerden kaçınmak ve yüksek yastıkta yatmak faydalı olacaktır."