Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı - Son Dakika

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Ege Bölge Çalıştayı"; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Akademisyenler ve Ege Bölgesi illeri halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü öğretmenlerinin katılımıyla 24-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Aydın ilinde başarıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş; Çalıştayın, Aydın ilinde yapılıyor olmasından ve çalıştaya ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

EPALE projesi, yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları uluslararası çevrim içi dijital bir platformda buluşturup; bilgi, belge ve iyi örnek uygulamaları ile birbirlerinden öğrenmelerini amaçladığını belirterek organizasyonda emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daire Başkanı Mustafa Şahin; çalıştayda bulunan akademisyenlere, Ege Bölgesi il ve ilçelerinden gelen öğretmenlere ve de katılımcılara hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başladı.

Toplumun her kesimini kapsayan hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitiminin önemi üzerinde duran Mustafa Şahin, EPALE'nin bir Erasmus programı olup yetişkin eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlayan çevrimiçi bir platform olduğunu belirtip projenin kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.

Mustafa Şahin;

"Projenin ülkemizdeki ilk dönem uygulaması 2016 yılında yapılmış, ikinci dönem uygulaması 1 Ocak 2017'de başlamış ve 31 Aralık 2018'de başarıyla tamamlanmıştır. Proje üçüncü fazında gerek yüzyüze faaliyetler olsun, gerek yüz yüze faaliyet yapılamayan salgının yoğun olduğu zamanlarda olsun, platformun yaygınlaştırılması ve tanıtılması için online eğitimler düzenlenmiş, geniş kitlelere duyurulmuştur. 2022'nin Mart ayına kadar devam edecek üçüncü dönem EPALE Türkiye Ulusal Destek Servisinde bulunan çalışma arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ülkemiz 38 ülke arasında kullanıcı sayısı bakımından birinci sıradadır" dedi.

Ayrıca Daire Başkanı Mustafa Şahin; Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığında yürütülen diğer projeler hakkında da kısaca bilgiler verdi.

Çalıştay, Bartın Ünivrsitesi Yetişkin Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kaygın'ın "Yaşam ve İş Becerileri" ve Gazi Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet Akif Ocak'ın "EPALE Platformuna Blog Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar" konulu sunumları ve EPALE Platfromunun tanıtımı ve kullanımı üzerine proje koordinatörü ve proje ekibi tarafından verilen eğitimlerle çalıştay başarıyla tamamlandı.