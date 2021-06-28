Üye Girişi
Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı - Son Dakika

Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı

28.06.2021 22:07
Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı, System.String[]

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Ege Bölge Çalıştayı"; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Akademisyenler ve Ege Bölgesi illeri halk eğitimi merkezi ve...

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Ege Bölge Çalıştayı"; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Akademisyenler ve Ege Bölgesi illeri halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü öğretmenlerinin katılımıyla 24-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Aydın ilinde başarıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş; Çalıştayın, Aydın ilinde yapılıyor olmasından ve çalıştaya ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

EPALE projesi, yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları uluslararası çevrim içi dijital bir platformda buluşturup; bilgi, belge ve iyi örnek uygulamaları ile birbirlerinden öğrenmelerini amaçladığını belirterek organizasyonda emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daire Başkanı Mustafa Şahin; çalıştayda bulunan akademisyenlere, Ege Bölgesi il ve ilçelerinden gelen öğretmenlere ve de katılımcılara hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başladı.

Toplumun her kesimini kapsayan hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitiminin önemi üzerinde duran Mustafa Şahin, EPALE'nin bir Erasmus programı olup yetişkin eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlayan çevrimiçi bir platform olduğunu belirtip projenin kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.

Mustafa Şahin;

"Projenin ülkemizdeki ilk dönem uygulaması 2016 yılında yapılmış, ikinci dönem uygulaması 1 Ocak 2017'de başlamış ve 31 Aralık 2018'de başarıyla tamamlanmıştır. Proje üçüncü fazında gerek yüzyüze faaliyetler olsun, gerek yüz yüze faaliyet yapılamayan salgının yoğun olduğu zamanlarda olsun, platformun yaygınlaştırılması ve tanıtılması için online eğitimler düzenlenmiş, geniş kitlelere duyurulmuştur. 2022'nin Mart ayına kadar devam edecek üçüncü dönem EPALE Türkiye Ulusal Destek Servisinde bulunan çalışma arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ülkemiz 38 ülke arasında kullanıcı sayısı bakımından birinci sıradadır" dedi.

Ayrıca Daire Başkanı Mustafa Şahin; Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığında yürütülen diğer projeler hakkında da kısaca bilgiler verdi.

Çalıştay, Bartın Ünivrsitesi Yetişkin Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kaygın'ın "Yaşam ve İş Becerileri" ve Gazi Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet Akif Ocak'ın "EPALE Platformuna Blog Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar" konulu sunumları ve EPALE Platfromunun tanıtımı ve kullanımı üzerine proje koordinatörü ve proje ekibi tarafından verilen eğitimlerle çalıştay başarıyla tamamlandı.

Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı

Araştırma Geliştirme, Mustafa Şahin, Aydın, Ege, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti 22:20 Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu 22:03 Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım 21:12 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım
Van'da seyirlik manzara! Güneş, toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı 21:07 Van'da seyirlik manzara! Güneş, toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı! Sevgilisini dolandırıcı olduğu için mi bıraktı? 20:04 Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı! Sevgilisini dolandırıcı olduğu için mi bıraktı? Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir 19:09 Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 17:54 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi         
22:33
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi         
21:31
"Söke söke" polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz         
21:07
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir Obradovic'ten Fenerbahçelileri üzen sözler: Avrupa'da Partizan'la aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir         
19:43
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı         
17:10
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 22:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Epale Projesi Ege Bölge Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement