Epdk: "1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Elektrik Fiyat Bileşenlerinde Bazı Değişmeler...
1 saat önce
EPDK: "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir.
EPDK: "1 Nisan
2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:49 Kaynak: İHA
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