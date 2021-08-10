EPDK 10 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 1 dağıtıcı, 1 madeni yağ, 1 depolama lisansı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 firmanın madeni yağ lisansının, 1 firmanın da dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. Öte yandan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 3 şirket dağıtıcı lisansı aldı.

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