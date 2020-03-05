EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen... - Son Dakika Ekonomi

EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen...

6 saat önce

EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon...

EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen..., System.String[]

EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Suudi Arabistan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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