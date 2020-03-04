EPDK, 15 yeni lisans verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EPDK, 15 yeni lisans verdi - Son Dakika Ekonomi

EPDK, 15 yeni lisans verdi

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek şirketlere 15 yeni lisans verdi.

EPDK, 15 yeni lisans verdi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek şirketlere 15 yeni lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek, aralarında Nature Enerji, Elhes Enerji ve Tekno Rüzgar Enerji'nin bulunduğu 11 şirkete üretim ile 1 şirkete tedarik, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Ayrıca, LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket de dağıtıcı lisansı aldı.

Öte yandan, elektrik piyasasında 2 ve LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansları sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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