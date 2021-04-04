EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi - Son Dakika

EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

04.04.2021 09:15
EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 16 şirkete üretim lisansı verildi, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 16 şirkete üretim lisansı verildi, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 16 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Aynı piyasada 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 1 organize sanayi bölgesine ait dağıtım lisansı ise sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı ve 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi, 1 şirketin madeni yağ lisansı, 1 şirketin ihrakiye teslimi lisansı uzatıldı.

LPG piyasasında ise 2 şirkete depolama lisansı verilmesi, 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin de depolama lisansının sona erdirilmesi uygun bulundu. Aynı piyasada, 4 şirketin dağıtıcı ve depolama lisanslarının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Konya il sınırları içinde yer alan 2 farklı petrol işletme ruhsat sahasına 1519 ve 4 bin 311 hektarlık sahaların ilave edilmesi talebi, "şirketin ilave edilen alan için başvuru dosyasında sunduğu 5 yıllık iş ve mali yatırım programı ile üretim programına uyulması" şartıyla uygun bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Lisans, Gazete, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi - Son Dakika Ekonomi


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