EPDK 17 şirkete lisans verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EPDK 17 şirkete lisans verdi - Son Dakika Ekonomi

EPDK 17 şirkete lisans verdi

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.

EPDK 17 şirkete lisans verdi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete, 12 santral ve tesis için üretim lisansı, 3 şirkete ise tedarik lisansı verildi.

Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete de madeni yağ lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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