Son Dakika Haberleri: EPDK 20 şirkete lisans verdi
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EPDK 20 şirkete lisans verdi

25 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarında faaliyet gösterecek 20 şirkete lisans verildi.

EPDK 20 şirkete lisans verdi, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarında faaliyet gösterecek 20 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 4 şirketin üretim ve 1 firmanın tedarik lisansı sona erdirildi.
Doğal gaz piyasasında 1 şirkete spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat lisansı verildi.
Petrol piyasasında ise 1 firmaya madeni yağ lisansı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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