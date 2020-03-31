Son Dakika › Ekonomi › EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti - Son Dakika Ekonomi
EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti
6 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, 2020 yılı için öngörülen YEKDEM maliyetleri de revize edildiği belirtildi.
Buna göre YEKDEM maliyetleri kWh başına;
Nisan için 121.02 TL,
Mayıs için 128.66 TL,
Haziran için 106.82 TL,
Temmuz için 100.67 TL,
Ağustos için 105.91 TL, Eylül
için 90.70 TL,
Ekim için 92.25 TL,
Kasım için 88.51 TL, Aralık
için 90.10 TL olarak yeniden belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek