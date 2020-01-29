EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3 - Son Dakika Ekonomi

EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.

EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.

Belirlemeye ilişkin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, "2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,019,230,516 Sm3 (553,484,612,693 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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