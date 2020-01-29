Son Dakika › Ekonomi › EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3 - Son Dakika Ekonomi
EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3
6 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.
Belirlemeye ilişkin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, "2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,019,230,516 Sm3 (553,484,612,693 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.
Son Dakika "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de depremzedelerin borçlarını erteleme kararı aldı Son dakika: Erdoğan'dan "Deprem vergileri nereye harcandı?" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki