EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika

EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi

22.12.2020 10:11
EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.

Konuya ilişkin EPDK kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 10 bin 600 lira ile 515 bin lira arasında değişecek.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 51 bin 500 lira ile 1 milyon 568 bin 300 lira arasında değişecek. Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak.

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 255 bin 400 lira, iletimde 1 milyon 913 bin 800 lira, LNG iletiminde 92 bin 800 lira, depolamada 513 bin 500 lira, toptan satışta ve dağıtımda 127 bin 400 lira olacak.

Yıllık lisans bedelleri ise kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak uygulanacak.

CNG dağıtım, iletim ve satış faaliyetleri için lisans alma bedeli 25 bin 500 lira, ihracat faaliyeti için de 51 bin 300 lira olacak. İhracat faaliyeti için yıllık lisans bedeli alınmayacak.

Sertifikalar

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 7 bin 900 lira, sertifika tadil bedeli 2 bin 700 lira, sertifika vize bedeli 1350 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 550 lira olacak.

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedelleri ise 6 bin 700 lira ile 889 bin 600 lira arasında değişecek. Lisans sureti 2 bin 600 lira bedel karşılığında alınabilecek. Lisans tadili bedeli ilgili faaliyete göre 3 bin 850 lira ile 18 bin 50 lira arasında olacak.

LPG piyasasında lisans alma bedeli 5 bin 250 lira ile 380 bin 800 lira, lisans tadili bedeli 3 bin 850 lira ile 7 bin 650 lira arasında değişecek. Süre uzatımı bedeli de lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar uygulanacak.

Söz konusu kararlar, 1 ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Petrol, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Vitoria Guimares forması giyen Quaresma, Santa Clara maçında 1 gol ve 2 asistle oynadı Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
"Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu         
09:36
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı         
08:33
Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti         
08:24
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 10:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei