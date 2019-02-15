Son Dakika Haberleri: Epdk 21 Lisans Verdi, 10 Lisansı Sona Erdirdi

Epdk 21 Lisans Verdi, 10 Lisansı Sona Erdirdi

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi. EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 12 üretim lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında 1 spot LNG ithalat ve 1 spot LNG ihracat lisansı verilirken, 1 spot LNG ithalat ve […]The post EPDK 21 lisans verdi, 10 lisansı sona erdirdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Epdk 21 Lisans Verdi, 10 Lisansı Sona Erdirdi, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 12 üretim lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında 1 spot LNG ithalat ve 1 spot LNG ihracat lisansı verilirken, 1 spot LNG ithalat ve 2 doğal gaz toptan satış lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, 2 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

LPG piyasasında ise 1 LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 5 LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:15 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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