Epdk 21 Lisans Verdi, 10 Lisansı Sona Erdirdi
1 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi. EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 12 üretim lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında 1 spot LNG ithalat ve 1 spot LNG ihracat lisansı verilirken, 1 spot LNG ithalat ve […]The post EPDK 21 lisans verdi, 10 lisansı sona erdirdi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 12 üretim lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında 1 spot LNG ithalat ve 1 spot LNG ihracat lisansı verilirken, 1 spot LNG ithalat ve 2 doğal gaz toptan satış lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, 2 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
LPG piyasasında ise 1 LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 5 LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.
The post EPDK 21 lisans verdi, 10 lisansı sona erdirdi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:15
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Telefon Kazandığını Sandı, Paketten Su Şişesi Çıktı
Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü
Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti