Son Dakika Haberleri: Epdk 21 Şirkete Lisans Verdi

Epdk 21 Şirkete Lisans Verdi

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG),madeni yağ ve hidroelektrik alanlarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verildi. EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 10 şirkete üretim lisansı verilirken, 1 firmanın üretim lisansı iptal edildi ve 2 şirketin lisansı sona erdirildi. Doğal gaz piyasasında 3 […]The post EPDK 21 şirkete lisans verdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Epdk 21 Şirkete Lisans Verdi, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),elektrik, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG),madeni yağ ve hidroelektrik alanlarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 10 şirkete üretim lisansı verilirken, 1 firmanın üretim lisansı iptal edildi ve 2 şirketin lisansı sona erdirildi.

Doğal gaz piyasasında 3 firmaya doğal gaz ihracat lisansı, LPG piyasasında da 3 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi. 1 firmanın ise LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete madeni yağ lisansı, 1 firmaya da iletim lisansı verildi.

Öte yandan 2 şirketin LPG dağıtıcı lisansı yeniden yürürlük kazandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:50 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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