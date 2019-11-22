Son Dakika Haberleri: EPDK 29 şirkete lisans verdi
Son Dakika Ekonomi EPDK 29 şirkete lisans verdi - Son Dakika Ekonomi

EPDK 29 şirkete lisans verdi

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 29 şirkete lisans verdi.

EPDK 29 şirkete lisans verdi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 29 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek üzere Kuruma başvuruda bulunan 4 şirkete biyogaz, 6 şirkete rüzgar enerji santrali, 2 şirkete jeotermal enerji santrali, 3 şirkete hidroelektrik santrali, bir şirkete güneş enerjisi santrali, 4 şirkete biyokütle, 2 şirkete kojenerasyon tesisi, bir şirkete ithal kömür santrali, bir şirkete gaz elektrik üretimi tesisi, 3 şirkete tedarik, bir şirkete madeni yağ ve bir şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Kurum, 1 şirketin LPG depolama, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EPDK 29 şirkete lisans verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]