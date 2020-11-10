EPDK 46 yeni lisans verdi

Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Azerbaycan'da tarihi gece! Zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti

Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk