EPDK, 85 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

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