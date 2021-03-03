EPDK akaryakıtta gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

EPDK akaryakıtta gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı

03.03.2021 09:54
EPDK akaryakıtta gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), haksız kar artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), haksız kar artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

Akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor. Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15.12.2020 tarihinden, motorinde ise 27.11.2020 tarihinden bu yana ÖTV'den karşılanıyor. Dolayısıyla pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin eşel mobil sistemin devrede olduğu bu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde (dövizdeki düşüşe rağmen) makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK, ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı. Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasada belirleniyor. Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenler söz konusu. Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Eşel Mobil Sistemi fırsat bilerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "EPDK olarak 'kar oyunlarına' asla izin vermeyiz. Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Akaryakıt, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EPDK akaryakıtta gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı - Son Dakika Ekonomi


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