Son Dakika Haberleri: Epdk: "Akaryakıtta Kazandığınız Paraları Paylaşmanın Yolunu Bulun"

Epdk: "Akaryakıtta Kazandığınız Paraları Paylaşmanın Yolunu Bulun"

1 saat önce

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen, petrol ve LPG sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getiren Petroleum İstanbul 2019 Fuarı’nın açılışında, akaryakıt dağıtımı kâr payları gündeme geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise akaryakıt sektöründe bayi ile dağıtım şirketi arasındaki kavganın kârı paylaşamama savaşı olduğunu vurgulayarak,“Kazandığınız güzel paraları bence kendi aranızda paylaşmanın yolunu bulun.” ifadelerini kullandı. Akaryakıt bayileri, […]The post EPDK: “Akaryakıtta kazandığınız paraları paylaşmanın yolunu bulun” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Epdk:
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, petrol ve LPG sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getiren Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nın açılışında, akaryakıt dağıtımı kar payları gündeme geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise akaryakıt sektöründe bayi ile dağıtım şirketi arasındaki kavganın karı paylaşamama savaşı olduğunu vurgulayarak,"Kazandığınız güzel paraları bence kendi aranızda paylaşmanın yolunu bulun." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt bayileri, son dönemde kredi kartı komisyonları, maliyet artışları, satışlardaki düşüş ve enflasyon gibi nedenlerle zarar ettiklerini açıklıyordu.

Fuarın açılış konuşmalarını yapan bayi temsilcileri, kar konusunda adım atılması gerektiğini ifade ederek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) işaret etti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise akaryakıt sektöründe bayi ile dağıtım şirketi arasındaki kavganın karı paylaşamama savaşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kazandığınız güzel paraları bence kendi aranızda paylaşmanın yolunu bulun. Kendinizi finans sarmalı içerisine katmayın. Paraya bakarak değil, maddelere bakarak sözleşme yapın. Biz bu sektör liberal olsun, rekabetçi olsun diyoruz. Sektör oyuncuları tabii ki birer ticari şirket ve karlılığı düşünmenizden daha doğal bir şey yok. Bayi sahipleri EPDK'nın kar marjları ve finansal promosyonlara yönelik düzenlemeler yapmasını bekliyor. Bir yerde birbirinin hakkını gözeten firmalar yoksa sıkıntı başlar. Bu sıkıntıların olduğu sektörde ilerleme beklemek doğru değil. Biz burada adil bir düzenleme kurulu olarak tüketicinin de haklarını korumak durumundayız."

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:07 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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