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EPDK Bankacılarla buluştu

1 saat önce

Rüzgarın finansmanı; Bankacılık sektör temsilcileriyle birlikte EPDK'da ele alındı.

EPDK Bankacılarla buluştu, System.String[]

EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki başkanlığında 7 ayrı bankanın temsilcileri ve EPDK yetkilileri arasında yapılan toplantıya Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün çatı birliği TÜREB de katıldı.

18 Eylül'da yapılan ve rüzgar, rüzgarın finansmanı ve yönetmeliklerle ilgili bankaların sorularının ele alındığı toplantıda Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB ve Yapı Kredi Bankası'ndan Üst Düzey Yöneticiler ve Proje Finans Müdürleri yer aldı.

Toplantıda başta YEKDEM olmak üzere EPDK mevzuatı ve rüzgar sektöründeki finansman konusu ele alındı. EPDK Elektrik Dairesi Başkanı Dr. Refik Tiryaki başkanlığındaki toplantıya; EPDK RES Grup Başkanı Mustafa Çelebi ve HES Grup Başkanı Deniz Daştan'ın yanı sıra Termik Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız, TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, TÜREB Yönetim Kurulu üyeleri Güray Erol ve Olcayto Yiğit, TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever ve Regülasyon ve Politikalar Müdürü Aytunç Zafer Akça da katıldı. Rüzgar enerjisi sektöründe finans sektörünü etkileyen konu başlıkları, yatırımcıya yansıyan farklı sorunlar, finansman yapıları ve projelerin finanse edilebilirliğini artırmak için öneriler de toplantıda detaylarıyla masaya yatırıldı.

Oldukça verimli geçtiği belirtilen bu toplantıların önümüzdeki süreçte periyodik olarak devam etmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:17 Kaynak: Bültenler
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