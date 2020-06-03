EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük gereken adımı atacaklar. - Son Dakika
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük gereken adımı atacaklar.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük gereken adımı atacaklar.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak" - ANKARA
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3.06.2020 22:06:33. #1.13#
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